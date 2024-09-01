Ролик Чеботиной с отрезанием волос на сцене набрал 60 млн просмотров

Ролик с певицей Люсей Чеботиной, которая отстригла себе волосы во время выступления под трек Лолиты, набрал в Сети уже более 60 млн просмотров, сообщает Telegram-канал «Телеканал Страз». Он попал в мировые чарты.

Люся Чеботина на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» стояла перед зрителями в черном блестящем комбинезоне. Не прекращая танцевать, она взяла в руки ножницы и начала стричь волосы прямо во время исполнения песни Милявской. Удивленная публика стала снимать происходящее на телефоны.

Певица Лолита Милявская призналась, что восхищается Чеботиной после ее перформанса. Милявская отметила, что у нее «челюсть упала». Певица добавила, что все фиты и каверы на ее песни получились классными. Артистка уточнила, что исполнители Инстасамка и Tkimali сами горели такой идеей. Лолита также отметила, что допускает выпуск альбома с каверами на свои хиты.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что отрезание волос певицей на сцене во время выступления на конкурсе молодых исполнителей — всего лишь детский лепет, а не эпатаж. Он отметил, что подобное нельзя сравнивать с шоу, которые устраивали Мэрилин Мэнсон, Элис Купер, Оззи Озборн или Rammstein.