Лада Дэнс рассказала о школьных шалостях

В преддверии 1 сентября Лада Дэнс выступала в Кремле. Восстановившаяся после аварии певица прекрасно выглядела и с удовольствием общалась с журналистами.

В частности, она вспомнила историю, оставшуюся у нее в памяти со школьных времен. Как оказалось, будущая звезда изобретательно срывала школьные контрольные, пишет «Московский Комсомолец»!.

«У моей подруги на подоконнике рос красный горький перец. Я как-то укусила кусочек и чуть не умерла прямо под этим подоконником. А завтра у нас – контрольная! Я сорвала этот перец и принесла в школу. Перед контрольной натерла им половине класса линейки и ручки. В результате уже через несколько минут мои одноклассники стали кашлять и проситься выйти. Половина класса вышла! А себе я натерла перцем рот и чуть в реанимацию не попала. У меня раздуло лицо, будто пчелы покусали. Но контрольную я сорвала», - рассказала Дэнс.

В июне Лада Дэнс открыла собственную музыкальную фирму «Бэйби Дэнс». Деятельность компании включает в себя звукозапись, издание музыкальных произведений, организацию концертов и частных выступлений.