Продюсер объяснил любовь россиян к Леониду Агутину

Латинский уклон в творчестве Леонида Агутина конкретно отличает его от других исполнителей на российской сцене и продолжает цеплять зрителей, рассказал музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он отметил, что певец пропагандирует латину, сохраняя то, с чего когда-то начал.

Если брать кого-то из больших звезд, то кто у нас делает такие песни? Вот именно на манер латиноамериканской музыки. По сути, используют в аранжировках только некоторые элементы. Именно латину не делает никто, и Леонид Агутин на сегодняшний день является единственным среди известных артистов, которые продолжают свое творчество, — объяснил собеседник.

Он отметил, что концерты Агутина расширяют мировоззрение, тем более что он всегда делает качественные выступления со своей командой, много импровизирует со сцены. Именно живое исполнение цепляет зрителя, уверен Рудченко.

Ранее певица Наталья Подольская заявила, что такие песни, как «Странник» Владимира Преснякова и «На сиреневой луне» Леонида Агутина, помогут иностранцам прочувствовать русскую душу. Также, по ее словам, в этот список можно включить хит исполнителя Алексея Чумакова «Счастье» и другие композиции.