Бедрос Киркоров вышел на связь из больницы

Отец Филиппа Киркорова вчера был госпитализирован с подозрением на сердечную недостаточность. Пожилой артист почувствовал себя плохо, и его помощница вызвала скорую помощь.

Сегодня он вышел на связь из больницы и рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

У Бедроса Киркорова установлен кардиостимулятор и диагностированы ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Сейчас он подключен к кардиомонитору и находится под наблюдением медиков.

Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова

Ранее в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась тема предстоящего бракосочетания артиста и его 43-летней помощницы. Тем более, что Бедрос развелся со своей супругой Людмилой, с которой прожил в браке более 26 лет. Однако артист опроверг эти слухи.