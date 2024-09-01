Семенович призналась в смене жизненных установок

Анна Семенович не так давно объявила, что наконец встретила своего мужчину, того, которого много лет искала. О романе Анны и предпринимателя по имени Денис стало известно несколько месяцев назад.

Сейчас Денис живет на две страны - Германию и в Россию. И он женат, правда, по словам певицы, находится в затянувшемся процессе развода. А по его завершению переберется в Москву к своей любимой, рассказывает Экспресс Газета.

А в душе Анны царят мир и покой. Певица написала в микроблоге, что ей, наконец-то, удалось определиться с жизненными установками.

«Я всю жизнь стремлюсь стать лучше, сильнее и успешней, это какая-то гонка на выживание. Раньше я безумно грустила, когда что-то получалось не так, как я хотела. Но, начав плотно изучать психологию, я поняла, что главное в жизни не победа, а дорога, и даже, если мы не побеждаем, это надо научиться принимать. Надо разрешить себе ошибаться, спотыкаться. И даже если упал, то надо научиться спокойно вставать и идти дальше! Доверяя судьбе, иди легко с улыбкой на губах и у тебя все получится», - убеждена исполнительница.

Семенович стала известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.