Представитель Бедроса Киркорова рассказала о его состоянии

Представитель Филиппа Киркорова рассказала о состоянии здоровья отца артиста, госпитализированного накануне.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров находится в больнице, но его состояние нельзя назвать тяжелым, уточнила Екатерина Успенская РИА Новости.

"Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что у 92-летнего Киркорова-старшего диагностирована сердечная недостаточность.