Гастроли «Миража» едва не были сорваны из-за отказа в визах

На Кипре состоялось шоу по мотивам сериала «Слово пацана». В этом фильме прозвучало шесть песен группы «Мираж», самая известная из которых – «Новый герой».

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Однако гастроли группы были под серьезной угрозой, рассказал музыкант Алексей Горбашов. Власти Кипра отказались выдать визы некоторым участникам коллектива. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Большой неожиданностью стала ситуация с визами. Посольство Кипра по необъяснимым причинам отказало в визах двум участникам группы, при этом нам объяснили, что это решение окончательное и бесповоротное и пересмотру не подлежит. Но, как говорится, «Show must go on», и нам пришлось срочно решать вопрос с заменой музыкантов, - рассказал Горбашов.

Группа «Мираж» существует с 1986 года. За эти годы состав коллектива, как и репертуар, постоянно менялся. Но многие ее хиты остаются до сих пор актуальными и популярными.