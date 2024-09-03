Раскрыта стоимость обучения дочери Гагариной в элитной гимназии

Дочь певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова будет учиться в элитной гимназии. Об этом сообщает издание kp.ru.

По информации журналистов, Полина Гагарина выбрала для 7-летней Мии гимназию имени Е. И. Примакова, которая находится в Одинцовском районе. Стоимость обучения в заведении составляет 900 тысяч рублей в год. В школе преподают не только на русском, но и на английском языке.

Отмечается, что в учебном заведении также учатся дети других знаменитостей: Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Марии Кожевниковой, Юлии Барановской, Гарика Мартиросяна, Кети Топурии и не только.

Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году брак распался. В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года они развелись.

В конце июля Полина Гагарина сообщила, что ее сын поступил в институт на бюджет. Знаменитость написала в личном блоге, что гордится Андреем Кисловым. При этом артистка не рассказала, где именно будет учиться сын.