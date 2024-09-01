Представитель Филиппа Киркорова подтвердил госпитализацию 92-летнего отца певца. Вчера о том, что пожилого родителя поп-короля увезли в больницу, сообщали СМИ и социальные сети. Речь шла о реанимационном отделении, но помощник Филиппа внес уточнения, информирует РБК.

«Не в реанимации. Но состояние хорошее. Филипп постоянно на связи по телефону. Голос бодрый у Бедроса», — сказал представитель Киркорова.

Пожилой отец короля российской эстрады пожаловался на проблемы с дыханием утром 31 августа. Из-за этого помощница вызвала скорую помощь. Медики приняли решение забрать мужчину в больницу. Предварительно, у него диагностирована сердечная недостаточность.