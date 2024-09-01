Киркоров рассказал, кому доверил воспитание детей на время гастролей

Филипп Киркоров в прошлом году отправил своих повзрослевших наследников учиться в Дубай. И летние каникулы Алла-Виктория и Мартин также в основном провели вдали от родного дома – они отдыхают на семейной вилле в Греции. Сам народный артист России смог вырваться к ним только на две недели, пишет издание vokrug.tv.

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Певец на шоу «Ты не поверишь!» на «Новой волне» рассказал, что присматривать за школьниками он доверил своей управляющей.

«Мои дети остались с моей управляющей, Катя ее зовут. Сейчас возвращаются уже с отдыха. Когда я вернусь, отведу уже дочку в седьмой класс и сына тоже», — сообщил Киркоров.

Вернутся ли Алла -Виктория и Мартин в Москву или будут продолжать обучение в Дубае, поп-король не уточнил.

Как известно, дети Филиппа Киркорова появились на свет в Соединенных Штатах Америки, где их родила суррогатная мать.