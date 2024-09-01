Третий муж Аллы Пугачевой впервые рассказал о смерти дочери

Музыкальный продюсер Евгений Болдин впервые признался, что несколько лет назад потерял дочь. По словам бывшего мужа певицы Аллы Пугачевой, старшей наследницы не стало в 44 года.

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«У меня две девочки. Катя была первая. Последняя Маша, но Катя, к сожалению, заболела и шесть лет назад умерла», — рассказал Болдин в интервью YouTube-каналу «На Рублевке».

Он также отметил, что у покойной дочери остались пятеро взрослых детей, но все они далеки от шоу-бизнеса.

«Все — доктора. Трое сейчас уже учатся, одна заканчивает. И еще младшие двое тоже идут в медицинские, все доктора», — поделился продюсер.

В жизни Аллы Пугачевой было пять браков. В 1985 году артистка вышла замуж за Евгения Болдина, ставшего ее продюсером. По некоторым данным, они расписались для того, чтобы выезжать за границу. Известно, что в третьем браке певица сделала аборт и потеряла возможность иметь детей. В 1993 году Пугачева увлеклась Филиппом Киркоровым и ушла от Болдина.