В жизни сына Сафронова произошли важные изменения

Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова, еще недавно весил почти 250 килограммов. Из-за такого веса он был постоянным объектом для насмешек хейтеров, испытывал трудности в быту и работе, да на здоровье килограммы отражались не лучшим образом.

И вот молодой человек решил изменить свою жизнь. Лука занялся собой без публичных заявлений. О том, что он похудел практически вдвое, стало известно во время выставки Никаса Сафронова в Петербурге.

Организацией выставки, а также визитом в Россию Орнеллы Мути, прилетевшей в Россию по приглашению Сафронова, также занимался Лука.

Затравкин не стал отвечать на вопросы журналистов о том, как ему удалось столь кардинально измениться. Пианист сослался на плотную занятость, пишет «Комсомольская Правда».

Лука Затравкин – сын известного художника Никаса Сафронова, родился в 1990 году. Мальчик всегда имел проблемы с лишним весом, в 11 лет он «вырос» до 110 килограммов, а в 17 он уже весил практически 160 килограммов.

Лука перенял у Никаса любовь к искусству – мальчик с детства увлекался музыкой, что позволило ему стать известным пианистом.