Российская балерина Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат в солярии, из одежды на ней были только желтые трусы, а верхнюю часть тела она прикрыла красным полотенцем. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Это не Мальдивы, — коротко подписала фотографию балерина.

До этого балерина назвала бредом идею депутатов проверять артистов на алкоголь перед выходом на сцену. По ее словам, звезды могут делать что у годно в личной жизни, но не имеют права выходить на сцену в неадекватном состоянии. Она заявила, что артистам балета, фигуристам, каскадерам и гимнастам требуется координация движений, поэтому они не могут быть на сцене нетрезвыми физически.

Ранее Волочкова намекнула подписчикам, что состоит в отношениях. В своем блоге она показала плечо и тронутую сединой бороду нового возлюбленного. Артистка заявила, что испытывает счастье от того, что рядом есть надежное плечо. Имя нового возлюбленного она не спешит озвучивать.

«Обнаженная бегаю по своему участку» — Волочкова прокомментировала новый судебный процесс

До этого появилась информация, что актер Никита Ефремов и художница Ольга Шурыгина могли сыграть свадьбу. На опубликованных в сетях кадрах — возлюбленные в образах, похожих на свадебные.