Легендарная рок-группа потеряла миллионы рублей после критики СВО

Рок-группа «Сплин» понесла значительные финансовые потери в прошлом году, закончив его с чистым убытком в 24,5 млн рублей, сообщает Тelegram-канал Mash. По мнению канала, это стало следствием скандальных заявлений лидера коллектива Александра Васильева, который высказался против начала спецоперации и выразил надежду на возвращение артистов, уехавших из страны.

Несмотря на то, что музыканты продолжают активно гастролировать за рубежом, их финансовое положение остается нестабильным, пишет канал. Сейчас рок-группа выступает только за границей: осенью уже запланированы концерты в Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине и Тбилиси. Сам Васильев проживает в Испании.

«Сплин» полностью уйдет со сцены

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что российских артистов, покинувших страну, можно сравнить лишь с «насекомыми». По ее мнению, у ее коллег, негативно высказывающихся о родине, нет принципов — их жизнь «сплошная праздность и духовная пустота».

Также продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук получал до 3 млн рублей за концерт на пике популярности. Он отметил, что гонорары исполнителя были больше в силу «бешеной востребованности». По словам продюсера, «западный дух свободы» был благодатной почвой для Шевчука.