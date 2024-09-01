Самойлова рассказала об экономии на школьной форме для детей

Оксана Самойлова рассказала, что в этом году смогла сэкономить на покупке школьной формы к 1 сентября. На троих дочерей она потратила только 20 тысяч рублей. Для сравнения – в прошлом году покупки обошлись ей почти в 500 тысяч рублей.

Если ранее Оксана одевала дочек в бутиках, то на этот раз все к школе многодетная мама закупила на маркетплейсах— от ручек за 59 рублей до пиджака за две тысячи, информирует Телеграм-канал SHOT.

Оксана убеждена, что лучшая мотивация для хорошей учебы – деньги. Она платит детям за высокие оценки, но за плохие никаких штрафов нет. Старшим девочкам в случае необходимости помогают онлайн-репетиторы, а младшей Оксана пока может объяснить непонятое сама. Самойлова подчеркнула, что раньше очень плотно курировала успеваемость младшего поколения, но со временем поняла, что не стоит давить на ребенка из-за оценок.

Ранее Самойлова рассказала подробности о купленной недвижимости. Загородный дом в Подмосковье, которым владеет ее семья, был приобретен в ипотеку сроком на 20 лет, уточнила предприниматель. Сейчас это здание выставлено на продажу, и супруги уже снизили его стоимость с 200 до 155 миллионов рублей. Сами они в начале этого года переехали в новый особняк.