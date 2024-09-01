FKA twigs выпустит новый релиз Eusexua 13 сентября

Британская певица FKA twigs анонсировала выход своего нового проекта Eusexua, поделившись с фанатами постером. На нем указано, что релиз увидит свет уже 13 сентября. Пока неизвестно, что именно это будет — сингл, альбом или нечто иное.

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В начале августа FKA twigs представила свой новый полноформатник на вечеринке в Нью-Йорке, пишет NME. Присутствовавшая на мероприятии актриса Джулия Фокс позднее поделилась впечатлениями со своими поклонниками. По ее словам, пластинка наполнена «эмоциональной честностью от twigs».

Как сообщала ранее сама Твигс, несмотря на то что новая музыка будет не техно, она точно сохранит дух этого жанра. Певица влюбилась в него после поездки в Прагу.

Последний на сегодня полноформатный альбом FKA twigs «MAGDALENE» был выпущен в 2019 году.

В октябре прошлого года певица сообщила своим слушателям, что «новой музыки нет» после слива в интернет ее 85 демозаписей.