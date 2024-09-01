Погребняк объяснила ситуацию с задолженностями ПДД

Накануне в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что блогер и модель Мария Погребняк имеет задолженности из-за штрафов по нарушению ПДД на сумму более 120 тысяч рублей, в основном, за неоплаченную парковку.

Мария в Телеграм-канале подтвердила, что штрафы действительно есть, а за парковку она, как многодетная мать, платить не должна. Но она упустила момент подачи документов, в связи с этим у нее накопился долг, рассказывает gazeta.ru.

«Теперь уже более трех месяцев я пытаюсь продлить свой статус многодетной мамы. Проблема в том, что из МФЦ меня отправляют оформлять документы через онлайн-систему, а там я не могу внести данные на третьего ребенка, так как его свидетельство о рождении выдано в Германии. И ни в поддержке на «Госуслугах», ни в МФЦ помощи я не нахожу», — пожаловалась Погребняк.

Блогер и модель Мария Погребняк недавно официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского. Об этом она сообщила в Telegram-канале. Погребняк опубликовала снимки с супругом и со свидетельством о заключении брака.