В первый день осени Шаляпин поздравил россиян с наступлением лета

Прохор Шаляпин в микроблоге выложил обращение к россиянам, в котором поздравил всех с наступлением лета.

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«Хочу предречь всем, что лето будет замечательным, добрым. Замечательное лето вас ждет, мы все с вами погуляем, позагораем и будет отлично, хорошо будет нам. Пейте хорошее вино, все хорошо у меня», — заявил Шаляпин, стоя на палубе судна на фоне морских просторов.

Где именно сейчас он находится, Шаляпин не сказал, отмечает 5 Канал. Ранее он отдыхал на одном из российских курортов в компании балерины Анастасии Волочковой, затем отправился продлевать лето в Ялту. Журналисты узнали, что сутки в отеле, где он остановился, стоят 40 тысяч рублей.

Недавно Шаляпин заявил, что был бы счастлив, если бы Волочкова родила ему ребенка.