Павел Мамаев купил жене редкий гелендваген за 30 млн рублей

Футболист Павел Мамаев, который годами судится за алименты с бывшей женой, подарил новой супруге Надежде Санько автомобиль за 30 млн рублей. Женщина опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, как муж демонстрирует ей новый Mercedes-AMG G63 Grand Edition.

Спасибо тебе за сына, любимая, — говорит за кадром Мамаев.

По словам Санько, футболист тайно приобрел для нее редкий автомобиль. Таких в мире всего 1,5 тысячи. Женщина призналась, что обычно они с супругом обсуждают подарки, но в этот раз Мамаев решил устроить сюрприз.

28 августа стало известно, что Павел Мамаев стал отцом в третий раз. Жена родила ему сына. Санько призналась, что ее мечта о трех наследниках стала реальностью. Теперь у пары двое общих сыновей. Новорожденного назвали Павлом. Первого сына зовут Тимофей.

Футболист также является отцом дочери Алисы от брака с Аланой Мамаевой. В свою очерель Надежда растит сына Абдуллаха от первого мужа.

Ранее Алана Мамаева сообщила, что бывший муж платит ей алименты в размере 10 тысяч рублей. Экс-супруга футболиста призналась, что после шоу «Выжить в Дубае» он перевел их дочери Алисе миллион рублей. Сумма составила десятую часть от общего выигрыша.