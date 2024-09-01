Евгений Миронов перенес операцию

Евгений Миронов уже некоторое время назад жаловался на серьезное нездоровье – боли в шее, спине, онемение руки.

Проблемы с позвоночником начались после того, как он застудил спину в поезде.

В середине этого лета актер был вынужден сдаться нейрохирургам – медики диагностировали межпозвонковый стеноз, дисфункция шейного отдела и грыжу диска.

Миронова прооперировали, удалили поражённые участки и поставили имплант, - рассказывает Телеграм-канал Mash. Тогда Евгений пролежал в больнице две недели.

Сейчас он проходит период реабилитации. Ему требуются ежедневные тренировки по специальной программе; также ему запрещены вертикальные нагрузки.

Мнимые романы, странные слухи и неожиданный сын: почему Евгений Миронов до сих пор не женился

В прошлом году на церемонии «Золотой орел» артист назвал свой недуг наказанием свыше за роль епископа в фильме «Сердце Пармы».

В середине августа художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов сообщил ТАСС, что десять российских современных пьес будут переведены и поставлены в Китае.