Губин рассказал о своих требованиях к будущей супруге

Андрей Губин порассуждал о любви и создании семьи в эфире программы «Ты не поверишь!» на «НТВ».50-летний исполнитель, несмотря на то, что пик популярности оставил далеко позади, и много лет не появляется на сцене, женским вниманием не обделен. Правда, до ЗАГСа Губин ни с кем так и не дошел, пишет СтарХит.

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«Два раза был гражданский брак по полтора года, женат я не был. Поэтому я невинен. Я верю в любовь. Жениться надо по любви. Столько песен про любовь написать и жениться по расчету? Ну идиотизм. Будет любовь — женюсь. Любви не будет — буду ждать», - отметил певец.

Требования к будущей жене у Андрея серьезные.

«Для меня главное — в женщине я должен видеть мать своих детей, а после — сексуального партнера. Мать своих детей я видел в трех девушках. Одна из них от меня ушла. Вторая обладала настолько волевым характером, что я понимал: она меня поломает. В третьей девушке, в которой я видел мать своих детей, я не видел сексуального партнера», — говорил он ранее.

Также рядом он видит только молодых девушек.

«Я могу общаться только с молодыми, потому что на меня старшие ругаются. А если женщине 40 лет — я с ней вообще не могу, максимум три дня», — пожаловался Губин.

Андрей Губин перестал выступать в 2010 году. Спустя время он рассказал, что ушел со сцены, так как «почувствовал себя некомфортно в этом мире». Позже музыкант признался, что уходу со сцены также поспособствовала болезнь. Еще в нулевых Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица», из-за которой он испытывает постоянные спазмы.