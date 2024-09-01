Стал известен гонорар Киркорова на юбилее уральского бизнесмена

Певец Филипп Киркоров выступил на юбилее у руководителя компании "Сыробогатов" Александра Шадрина в Екатеринбурге за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов вечеринки.

Киркоров рассказал о своем приезде в Екатеринбург в социальных сетях. Артиста встретили в отеле с караваем с тремя видами икры. В ролике певец попробовал деликатес. Он заявил, что угощение – вкусное.

"Захотелось встретить короля, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", и сделать что-то красивое и интересное. Думаю, у нас это получилось", — рассказали организаторы мероприятия.

Сам юбилей состоялся в концертном зале Teatro Veneziano. Вечеринка называлась "Бал соблазнов". На мероприятии также спела артистка Слава. Киркоров спел как сольно, так и с Шадриным и его женой Еленой.

Киркоров тайно приехал в Екатеринбург с девушкой

30 августа Киркорова засняли входящим в отель "Хаятт". Его сопровождала в поездке неизвестная девушка. Подробности о том, кто спутница Киркорова, неизвестны.

Также очевидец рассказал изданию, что у отеля расставили охрану перед приездом Киркорова: двое секьюрити стояли на въезде и еще пара — у входа. Самого очевидца попросили отъехать сразу же, как только машина исполнителя начала подъезжать к "Хаятту".