Валя Карнавал посмеялась над хейтерами

Валя Карнавал сейчас отдыхает с подругами в Дубае. В микроблоге она призналась, что получает массу комплиментов от иностранцев, пишет teleprogramma.

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«Прямое включение. Почему у бассейна ко мне подходят женщины и мужчины, и говорят одну фразу: You look like a doll? Я не знаю, кто такой doll! Я Валя!» — сообщила она.

Хейтеры тут же развили тему. Певицу начали упрекать в том, что она троллинг приняла за комплименты из-за незнания иностранного языка. А куклой ее называют лишь потому, что она втайне переборщила с пластическими операциями.

Валя посмеялась над хейтерами, отметив, что единственное, что она сделала – это подтяжку груди после резкого похудения. А в незнании языка она ничего страшного не видит.

«Когда ты просто дико угораешь, а всех комментаторов в пабликах бомбит, что я не знаю перевод. Иногда так смешно быть глупышкой!» — ответила она.

Ранее российский блогер Валя Карнавал рассказала, как добиться такой же популярности, как у нее. Как сообщает «Леди Mail», она заявила, что ее секрет — в искренности со своей аудиторией.

По словам девушки, она всегда была честной и настоящей перед подписчиками, и пытается сохранять это и сейчас. Благодаря этому она имеет колоссальную поддержку со стороны фанатов и поддерживает с ними связь.