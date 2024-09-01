Поклонники обсуждают прическу Лепса

Персона Григория Лепса сейчас у публики на особом контроле. Причиной тому – его роман с 18-летней бывшей школьницей Авророй Киба.

Известно, что не так давно Лепс сделал операцию по пересадке волос, по слухам, это не первое такое хирургическое вмешательство. Но сейчас видно, что операция прошла неудачно. На голове народного артиста невооруженным глазом видны пятна, шрамы и проплешины.

Сам певец ситуацию никак не комментирует, пишет Экспресс Газета, несмотря на то что в социальных сетях и Телеграм-каналах внешность Лепса обсуждается достаточно бурно.

Невеста Лепса поступила в престижный Лондонский колледж моды (London College of fashion) в конце июня. В учебном заведении Аврора будет изучать дизайн одежды.

На вопрос корреспондента о том, скажется ли расстояние на чувствах артиста и 18-летней Авроры Кибы, певец ответил «не думаю» с выражением полного спокойствия.