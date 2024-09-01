Валентину Талызину не пригласили на свадьбу внучки

Накануне стало известно, что Анастасия Талызина и Сергей Новосад официально зарегистрировали свои отношения

В последние дни лета стало известно, что актриса Анастасия Талызина, которую знают по главной роли в фильме «Воздух», вышла замуж за своего коллегу по съемочной площадке Сергея Новосада. Радостную новость сама актриса подтвердила, опубликовав в социальных сетях свадебные фотографии.

Свадьба была отмечена узким кругом близких друзей и родственников. Среди тех, кто поздравил молодых в комментариях, — множество звезд: Стася Милославская, Ингрид Олеринская, Никита Ефремов, Полина Ауг, Анастасия Калашникова.

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Однако уже после торжеств вдруг выяснилось, что молодожены на это важное семейное событие не позвали знаменитую родственницу — народную артистку Валентину Талызину, бабушку Анастасии Талызиной.

«Я очень грущу по этому поводу», — цитирует слова актрисы издание «СтарХит».

Оказывается, Валентина Талызина была уверена, что свадьбы не было и что молодые просто расписались и улетели в Иркутск К слову, сама Валентина Талызина в эфире программы «Ты не поверишь!» на «НТВ» рассказывала, что поначалу ее внучка не хотела знакомить бабушку с женихом. И тогда звезда фильма «Ироняи судьбы» сама позвонила избраннику Анастасии.

«Я раздобыла его телефон и позвонила ему сама. Я говорю: 'Это очень пожилая женщина. Народная артистка. Не догадываешься? Советские фильмы не смотрел? Он говорит: Валентина?», — вспоминает разговор с Новосадом артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на «НТВ».

Напомним, роман Анастасии Талызиной и Сергея Новосада начался два года назад на съемочной площадке фильма «Я делаю шаг», где они играли влюбленных. По сценарию, в самом первом кадре им пришлось страстно поцеловаться. После съемок пара отправилась гулять по Пскову, где проходили съемки, и с тех пор практически не расставалась.