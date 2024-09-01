Известная артистка рассказала тайну семьи Пугачевой и Галкина*

С тех пор как Пугачева и Галкин* покинули страну, зритель навсегда поменял свое отношение к ним. И если раньше помимо больших концертов и ведения телепередач артистов часто приглашали выступать на частные вечеринки олигархов, то теперь супругу Аллы Борисовны приходится в одиночку искать источники дохода и обеспечивать семью.

© Popcake.tv

Однако на чужбине с заработком русофобского певца дела обстоят очень плохо. Галкина* то и дело отменяют, а билеты на его концерты раскупаются с трудом. Недавно Максим выступал в Латвии. Правда, пел комик не на родном языке зрителя, а на украинском. Вероятнее всего надеялся, что его заметит вражеская сторона и начнет чаще приглашать на свадьбы богатых жителей Украины.

Певица Алла Пугачева решила вернуться в Россию с сольным концертом

Такое положение дел вызывает только неприязнь, но и откровенный смех. Ситуацию прокомментировала известная на Рублевке артистка Марина Кравец. Девушка рассказала, что раньше Галкин был частым гостем на частных вечеринках среди богатых людей западного пригорода Москвы. После отъезда из России он наконец-то показал свою сущность, которая, к слову, никого из олигархов не удивила.

«Мы все над ним злорадно посмеялись, когда он выступал где-то в Италии и вел на украинском языке свадьбу. То, что он теперь заделался полиглотом, это, конечно, комично. Объяснение всему простое: денежные дела у них с Аллой совсем плохи», — рассказала Кравец журналистам АиФ.

Также добавила, что замок в поселке Грязь, который Пугачева пытается активно продать, никогда никому не станет нужным. По ее мнению, только дурак сможет вложиться в недвижимость предателей.

*признан иногаентом на территории РФ