Около дома Шатунова в Москве высадили белые розы

У дома на Кантемировской улице в Москве, где проживал ушедший из жизни в 2022 году солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, высадили белые розы. Выбор цветов был обусловлен названием одного из главных хитов 80-х годов, исполненных певцом, сообщает РИА Новости.

«Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений», — сказано на памятной табличке.