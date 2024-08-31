Чекалина рассказала, во что обошлась подготовка детей к школе

В понедельник российские школьники отправятся на учебу. Собрать ребенка в школу становится достаточно дорогим удовольствием. Так, блогер Валерия Чекалина, известная публике как Лерчек, призналась журналистам, что ей пришлось потратить немалые деньги, чтобы экипировать своих двойняшек Богдана и Алису. Об этом пишет Тeleprogramma.

«Мы с Алисой и Богданом уже купили новую школьную форму для гимназии. У нас в гимназии есть свой магазин, где можно найти все необходимое. Дети уже готовы к новому учебному году, сильно выросли, и, конечно же, это снова значительные траты. На полную подготовку детей к школе я потратила около 300 тысяч рублей. Но главное, дети скучали по школе и пойдут 1 сентября с удовольствием!» — сообщила Чекалина.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено. 13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом.