Тарасов посмеялся над вокальными данными Бузовой

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым сделала успешную карьеру в шоу-бизнесе. Она стала очень востребованной певицей. Что интересно, ее бывший супруг тоже пробовал себя как исполнитель. Он спел песню «Мне тебя мало», которую записал в декабре 2021 года. Об этом пишет СтарХит.

Когда 37-летнего футболиста спросили, как он оценивает себя как вокалиста по 10-балльной шкале, он без сомнений заявил, что дал бы себе 8,5 баллов.

А на вопрос о уровне таланта бывшей жены Дмитрий ответил:

«Не знаю, на пятерочку где-то».

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова заключили брак в 2012 году. Они вместе купили в Московской области дом, после чего муж подарил Ольге автомобиль Mercedes. В декабре 2016 года Бузова и Тарасов официально развелись, и практически все нажитое и подаренное спортсмен забрал.

Ранее подписчики интересовались, как распределяется бюджет в браке с Костенко. Тарасов утверждает, что ежемесячно выдает ей приблизительно пятьсот тысяч, и не спрашивает, что именно она делает с этой суммой.