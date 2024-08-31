Милявская рассказала о трудовом отдыхе в Болгарии

Лолита Милявская на днях в роскошном платье оттенка фуксии выступала на «Новой волне» в Сириусе. Отработав программу, певица отправилась в Болгарию, где у нее есть загородный дом, при котором живут коты и подобранный пес по кличке Боцман, а также апартаменты на курорте, где сейчас живут ее мать и дочь. Об этом сообщает портал Тhevoicemag.ru.

Первым дело звезда, толком не отдохнув с дороги, принялась приводить участок. Чуть позднее она выложила в микроблоге видеоролик, где рассказала о своих подвигах.

«Вот Боцман, который меня ждал, вот миски, из которых едят коты и Боцман, а вот я, совершенно не похожая на ту, которая в платье фуксия и на шпильках. Летела 20 часов. В шесть утра начала стричь кусты, привела участок в порядок, ну и завтра поеду к своей семье. Вот отдых и начался. По-моему, я убилась за сегодняшний день с кустами и секатором», — констатировала Милявская.

Ранее Милявская прокомментировала ситуацию с татуировками. 60-летняя исполнительница использует переводные рисунки. При этом она отметила, что набить изображение на коже она не решается из-за страха боли. Также сделать перманентный рисунок знаменитости мешают часто меняющиеся предпочтения.