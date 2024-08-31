Обнародована информация о штрафах Погребняк за нарушения ПДД

Мария Погребняк совершила на своем белом Mercedes, который до сих пор оформлен на бывшего мужа-футболиста, за последнее время 73 нарушения Правил дорожного движения. Как пишут News.ru, , у нее накопилось штрафов на 120 тысяч рублей.

Большинство штрафов было выписано за неоплаченную парковку (105 тысяч рублей), а также за превышение скорости и разговоры по телефону за рулем. На сегодняшний день Мария оплатила почти все задолженности.

Накануне в сети появилась информация, что Мария вышла замуж. Молодоженов видели в МФЦ, где, по всей видимости, они и расписались.. Она опубликовала фотографию с декорацией в виде свадебного платья из цветов и написала, что в центре было очень красиво.

Когда один из поклонников спросил, вправду ли она вышла замуж, или это очередной розыгрыш, девушка ответила, что это вовсе не шутки. Звезда и ее избранник Игорь Головинский официально оформили свои отношения за неделю до родов..