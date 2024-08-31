Богдан Титомир устроил скандал на «Новой волне»

Богдан Титомир разбушевался на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024». Из-за неблагоприятных погодных условий организаторам фестиваля пришлось задержать репетиции артистов, а Титомир ждать не захотел. И, как пишет 5 Канал, устроил настоящую истерику.

В последние годы экс-участник дуэта «Кар-Мэн» очень редко появлялся на публике. Так что в этот раз все внимание собравшихся было приковано к нему. Певец выглядел похудевшим и энергичным, но на вопросы журналистов о своей жизни практически не отвечал.

Единственное – сообщил, что сейчас он находится «на ЗОЖе, на энерджи».

57-летний певец Богдан Титомир чуть не упал с лестницы на «Новой волне» в Сочи. Заодно артист едва не уронил декорации. Он вальяжно прошел мимо прессы, а на лестнице артиста «занесло». Музыкант облокотился на декорации, но они устояли.