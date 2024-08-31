Разин собирается добиваться перераспределения наследства Шатунова

Суд признал вдову и детей покойного артиста Юрия Шатунова наследниками прав на 23 песни «Ласкового мая». Экс-продюсер музыкального коллектива Андрей Разин заявил, что будет продолжать борьбу за права на хиты.

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В микроблоге Разин разместил видеообращение, где отметил, что «псевдожены» к наследству никакого отношения иметь не должны. Но вот детей, по его словам, у Шатунова осталось много. А он предусмотрительно сохранил образец ДНК певца. Об этом пишет портал .passion.ru.

«Но у Юры много детей. Слава богу, что я сохранил его ДНК. Каждый ребенок будет проверяться», — заявил он.

Ранее продюсер Сергей Разин утверждал, что права на исполнение хитов «Ласкового мая» принадлежат ему. Однако на суде он не смог предоставить документы, подтверждающие его слова.

Общественники требуют признать продюсера Андрея Разина иностранным агентом и проверить его на предмет финансирования украинской армии. Организация «Ветераны России» обратилась в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции с просьбой проверить возможные связи Разина с зарубежными структурами. После начала специальной военной операции продюсер переехал в США, откуда продолжает судебные тяжбы с семьей Юрия Шатунова.