Песню Шуры изучают школьники Казахстана

Песня «Твори добро» Александра Медведева (известен под сценическим псевдонимом Шура), вышедшая в 2021 году, используется, как учебный материал для школьников в Казахстане.

Композиция «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо» размещена в дисциплине «Самопознание» (предмет рассказывает о психологии и религии).

Об этом «Комсомольской Правде» рассказал директор артиста Павел Депершмидт.

«Где-то пять лет назад я впервые наткнулся на пост девушки из Казахстана, сын которой учится в местной школе. Она и написала о том, что песня попала в учебник», — рассказал Депершмидт.

Эту песню артист начал писать, когда ему диагностировали рак. Прогнозов на будущее Медведеву врачи не давали, поэтому песня получилась как бы прощальной. Писалась она не сразу, а кусками. Отдельно куплет, отдельно – припев. Когда у Шуры появился шанс победить болезнь, текст трека сложился воедино.

Музыкант перенес операцию и 18 сеансов химиотерапии.