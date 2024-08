Новый альбом японского музыканта MIYAVI «Lost in Love» выйдет 9 октября

Японский рок-гитарист MIYAVI анонсировал выход своего нового альбома Lost In Love. По словам музыканта, стиль пластинки будет отражать три года его музыкальных и творческих исканий.

MIYAVI признался, что намеренно потратил на запись этого альбома больше времени, чем обычно. Как цитирует Billboard, гитарист хотел покинуть зону комфорта и проверить, куда его приведет «творческий процесс». Музыкант подчеркнул, что, находясь в таком положении, он чувствовал свою хрупкость, но понимал, что это необходимо.

Выпуском альбома занимается лейбл Rise Records. В него войдут следующие треки:

Intro Broken Fantasy Tragedy of Us Eat Eat Eat We Stay Up All Night Real Monsters Mirror Mirror I’m So Amazing (feat. George Clinton) You Already Know Put Your Hands on Me If You Know How to Dance One More Time

