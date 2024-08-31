Петросян раскрыл, почему разочаровался в современной журналистике
Евгений Петросян в последние годы практически не дает интервью и свел к минимуму общение с журналистами. Свою позицию 78-летний юморист объяснил разочарованием в современной журналистике, пишет absatz.media.
Евгению Вагановичу очень не нравится то, как пишут в СМИ о нем и его семье. Ему не хочется отвечать на вопросы представителей прессы, поскольку, как он считает, его ответы все равно интерпретируют по-своему.
«Я не боюсь каверзных вопросов. Я просто на них не отвечаю. Я уверен, что журналисты пересказывают разговоры со мной так, как мне не понравится. Так работает современная журналистика», – заявил юморист.
Ранее народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал о схожести с певцом Shaman.
По словам юмориста, они оба стоят на страже интересов народа. «Что-то есть родное у нас с вами, потому что все мое творчество зиждилось всегда на нашей культуре и нашем менталитете. На нашем понимании жизни, на, как теперь говорят, ценностях. Я всегда был на страже интересов народа. Вы сейчас на страже тоже. Вот это нас объединяет», — поделился комик.