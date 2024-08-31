В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова

В Москве экстренно госпитализировали Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источника, 92-летнему отцу известного исполнителя стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала медиков.

Прибывшая на место скорая помощь, осмотрев мужчину, пришла решение о его госпитализации в столичную больницу. У Бедроса Киркорова, предположительно, диагностирована сердечная недостаточность.

В конце октября Бедросу Киркорову также потребовалась экстренная медицинская помощь. Тогда, как отмечалось, он начал задыхаться на фоне астмы. В ноябре стало известно о возможном побеге из больницы отца Филиппа Киркорова. У него была диагностирована пневмония и гидроторакс. Врачи приняли решение оставить мужчину на стационарном лечении, после чего он якобы сбежал.

Позднее также Бедросу Киркорову диагностировали стеноз аортального клапана. Медики заявляли, что может потребоваться еще одна операция на сердце. В июле прошлого года отец исполнителя рассказал и о том, что уже оглох на одно ухо.