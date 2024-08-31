СМИ: отец Киркорова срочно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализирован Бедрос Киркоров. Отцу поп-короля российской эстрады 92 года. Сообщается, что у него начались проблемы с дыханием, и помощница вызвала пожилому артисту скорую помощь.

Прибывшие медики заподозрили сердечную недостаточность и экстренно госпитализировали Киркорова-старшего, пишет «Московский Комсомолец».

Ранее в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась тема предстоящего бракосочетания артиста и его 43-летней помощницы. Тем более, что Бедрос развелся со своей супругой Людмилой, с которой прожил в браке более 26 лет. Однако артист опроверг эти слухи.