Telegram-канал Mash сообщает, что певица Алла Пугачева продолжает предпринимать усилия для снятия статуса иноагента с супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По информации авторов, примадонна обратилась за помощью к Филиппу Киркорову и просит его помочь в этом вопросе.

Также, заявляет Mash, Пугачева недавно созванивалась с Киркоровым в день рождения его сына Мартина и подарила ему крупную сумму денег. Также Пугачева написала для Киркорова песню. Кроме того, как указал канал, звезда часто жалуется Киркорову на непростую жизнь.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Галкина не следует пускать на территорию России. Так она отреагировала на информацию о намерениях супруга певицы Аллы Пугачевой выступать на корпоративах для россиян из-за падения доходов. По словам Драпеко, пригласивших Галкина на корпоратив лиц следует ставить под контроль ФСБ.

Макаревич* высказался о Пугачевой

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Галкин готов отказаться от антироссийских шуток, чтобы вернуть корпоративы для граждан РФ. По некоторым данным, за 8 млн рублей юморист может отказаться от импровизаций и зачитать сценарий, написанный заказчиком. Предположительно, в условиях контракта шоумена нет каких-либо ограничений или запретных тем.