Внук рассказал о состоянии здоровья Эдиты Пьехи

В этом году Эдите Пьехе исполнилось 87 лет. Когда-то знаменитая певица каждый свой день рождения праздновала на сцене. Но в последние годы звезда перестала появляться на публике.

О том, как сейчас живет Эдита Станиславовна, журналистам «Московского Комсомольца» рассказал ее внук Стас Пьеха.

По словам Стаса, его бабушка вполне комфортно живет в загородном доме в дачном поселке под Санкт-Петербургом, куда она перебралась еще в 90-х годах. Дочь и внуки регулярно ее навещают.

«Я бы хотел надеяться, что она еще выйдет на сцену. Но тут решение только за ней. Ей не хочется. Она устала, потому что больше 60 лет была на сцене», объяснил Стас.

Ранее внучка Эдиты Пьехи Эрика Быстрова также рассказывала, что бабушка перестала появляться на публике из-за того, что устала и хочет пожить для себя.