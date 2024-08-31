Русская девушка Джонни Деппа выложила новые снимки с актером

Юлию Власову считают новой подругой Джонни Деппом. В начале июля ее с актером сфотографировали журналисты, а затем уже и она сама стала выкладывать их совместные снимки.

Правда, Юлия утверждает, что с Деппом ее связывает только дружба. Об этом пишет издание super.ru

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«‎Не верьте всему, что видите в интернете. Это мой дорогой друг», — сделала она подпись под новыми фотографиями в обнимку с голливудской звездой.

Ранее модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которую регулярно видят в компании голливудского актера Джонни Деппа, подтвердила романтические отношения со знаменитостью. Подписчики девушки попросили ее выложить хотя бы один совместный снимок с актером и она выполнила их просьбу.

Модель рассказывала, что познакомилась с Деппом еще в 2021 году, во время ее визита в качестве гостя на кинофестиваль в Карловых Варах. После этого пару несколько раз снимали папарацци.

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