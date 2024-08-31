Басист Aerosmith Том Хэмилтон заявил, что еще верит в жизнеспособность группы

Том Хэмилтон, известный как басист Aerosmith, высказался о будущем коллектива. Музыкант подтвердил, что группа больше не отправится на гастроли, и отверг вероятность возвращения в Лас-Вегас для организации серии концертов.

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Хэмилтон подчеркнул, что запись новых альбомов Aerosmith также исключена. Тем не менее, как передает Variety, гитарист не сомневается, что у группы есть будущее. Вероятность того, что Aerosmith будут активны в будущем, он оценил на «7-9 из 10». Как именно, он не уточнил, но заметил, что есть множество вариантов.

В начале августа Aerosmith объявили о полном прекращении концертной деятельности. Причиной такого решения стали длительные проблемы со здоровьем лидера коллектива Стивена Тайлера. Осенью 2023 года музыкант серьезно травмировал связки и теперь не может петь как прежде.