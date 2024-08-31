Лепс рассказал об отъезде юной подруги

Аврора Киба будет продолжать образование в Лондонском колледже моды — London College of fashion. Обучение здесь стоит 20 тысяч долларов (примерно 1 миллион 762 тысячи рублей) в год.

Григорий Лепс постоянно живет и работает в России, и перебираться в Лондон не планирует. Он дал понять журналистам что расстояние не станет помехой для их отношений, пишет портал thevoicemag.ru

О романе перешагнувшего 60-летний рубеж народного артиста России Лепса с 18-летней студенткой стало известно в начале лета. Григорий Лепс и Аврора Киба вдвоем вышли в свет на премии МУЗ-ТВ, где певец назвал девушку своей невестой.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал роман Лепса. Он заявил, что в данном случае сложно отличить реальность от пиара и непонятно, создадут ли певец и его 18-летняя спутница семью. Также специалист заявил: видно, что Аврора скучает рядом с артистом и не в восторге от происходящего.