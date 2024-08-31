Пелагея подала на Телегина в суд для переоценки их совместного особняка

Пелагея Ханова обратилась в суд по поводу общего с Иваном Телегиным дома. Певица считает, что доля ее экс-супруга оценена неправильно.

Загородный дом на участке в 20 соток в Подмосковье на Новой Риге в коттеджном поселке Madison Park А - единственная купленная в браке недвижимость бывших супругов. Семь лет назад особняк был приобретен за сумму, превышающую 70 миллионов рублей. Пара внесла довольно солидный первоначальный взнос, пишет «Комсомольская Правда».

Ипотеку брал Телегин, Ханова вкладывала средства в ремонт и обустройство.

Примерно год назад Телегин перестал платить за свою долю дома. Певица добилась через суд возмещения ей части расходов – за обаятельные платежи «совместно нажитой собственности». Но спортсмен заплатил лишь часть. По новому исполнительному производству Иван Телегин должен 253 тысячи 471 рубль. По другому исполнительному производству у него долг в размере 59 миллионов 669 тысяч рублей. И сбор на сумму 5 млн 158 тысяч рублей. Очевидно, это долг за невыплаченную ипотеку.

Судебные разбирательства после развода пары тянутся уже четвертый год.

Ранее продюсер Леонид Дзюник оценил влияние санкций на доход певицы Полины Гагариной. Медиаменеджер отметил, что основная часть доходов артистки сосредоточена в России, поэтому ее финансовому положению ничего не угрожает. Дзюник пояснил, что Гагарина не получает доходы с музыкальных сервисов, где заблокировали ее композиции.