Кушанашвили посмеялся над Харламовым

Гарик Харламов недавно заявил журналистам, что стал равнодушен к деньгам и не гонится за заработками.

Слова юмориста прокомментировал Отар Кушанашвили. В YouTube-шоу «КАКОВО?!» он сообщил, что резидент Comedy Club обеспечил себя на всю жизнь и теперь заявляет, что он бессеребренник, пишет СтарХит.

«О деньгах с презрением говорит Гарик Харламов — разбогатевший и теперь посылающий деньги подальше. Когда он был нищим и работал первый год на ТВ, куда я его устроил, он не был так высокомерен по отношению к дензнакам», — отметил журналист.

Теме денег сейчас для Отара крайне актуальна. У него диагностировали рак кишечника, требуется оплачивать дорогостоящие медицинские услуги.

«Деньги — это главное условие свободы, и когда б я лично не знал Харламова, сейчас бы так не смеялся», — заявил Кушанашвили.

Харламов же рассуждает со своей позиции.

«Я не считаю, что за ними вообще гнаться надо. У любой медали есть две стороны. Во-первых, с собой не заберешь ничего. Во-вторых, есть же какой-то лимит того, что тебе надо. Квартира, машина, дом, поесть ты хочешь вкусно, отдыхать хочешь хорошо… Это все равно лимит какой-то», — считает Гарик.

В начале августа стало известно, что Кушанашвили вернулся к работе над YouTube-шоу «Каково?!» после начала прохождения химиотерапии. Он также назвал рак пренеприятнейшей болезнью.