Муцениеце высказалась после суда с Прилучным за детей

Российская актриса Агата Муцениеце высказалась после прошедшего судебного заседания по разделу детей с бывшим супругом, актером Павлом Прилучным. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Все прошло хорошо, не волнуйтесь. Правда на стороне правды и добро всегда побеждает зло, какими бы манипуляциями они не пользовались. Все будут платить по закону и жить по закону», — заявила Муцениеце.

Актриса призвала «не мусолить это дело, пока оно не будет завершено» и пообещала поделиться со всеми, «как и что».

Отмечается, что из зала суда 35-летняя актриса вышла с натянутой улыбкой на лице, но от общения с журналистами отказалась. Прилучный на заседание не явился, его интересы представлял адвокат.

Ранее Павел Прилучный захотел отсудить детей у Агаты Муцениеце. 7-летнюю дочь и 11-летнего сына экс-супругов по инициативе отца собираются повторно вызвать в суд для определения их места жительства. В случае их проживания с Прилучным Муцениеце обяжут выплачивать алименты экс-мужу.