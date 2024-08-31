Киркоров выпустит 23-минутный клип с Кридом и Асти

Российский певец Филипп Киркоров анонсировал выход клипа на новую песню «Черная пантера». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам артиста, новая видео-работа станет абсолютным рекордсменом по хронометражу и количеству звезд — в нем примут участие певцы Егор Крид, Люся Чеботина, Анна Асти и другие.

23-минутный клип выйдет в ноябре. Киркоров назвал собственную работу «настоящим кино».

Ранее внешность Филиппа Киркорова с татуировками по всему телу оценили в сети фразой «похож на бомжа». В мае сообщалось, что артист кардинально сменил имидж. Так, он вышел в свет с седыми волосами и стрижкой сессон.