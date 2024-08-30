Волочкова высказалась об идее проверять звезд на алкоголь

Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала бредом идею депутатов проверять артистов на алкоголь перед выходом на сцену. По ее словам, звезды могут делать что у годно в личной жизни, но не имеют права выходить на сцену в неадекватном состоянии. Волочкова подчеркнула, что артисты балета, фигуристы, каскадеры и гимнасты не могут быть на сцене нетрезвыми физически, потому что им требуется координация движений.

Бред какой-то. Падающих пьяных и под наркотой артистов шоу-бизнеса многие наблюдали. Да, это существует. Я не понимаю, как это относится ко мне. Я работаю на пуантах. С травмами, с увечьями, с мозолями, стираю ноги в кровь... Неужели в стране нет других проблем? Позорище какое-то. Вот если бы приняли закон о совести и добропорядочности, я была бы за руками и моими длинными и стройными ногами, — заявила артистка.

Ранее Волочкова намекнула на новый роман и показала плечо и тронутую сединой бороду нового возлюбленного. На фото, которое звезда опубликовала в блоге, она приобняла незнакомца и положила голову ему на плечо. Артистка также призналась, что в настоящий момент счастлива, потому что «рядом есть надежное плечо».

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Волочкова и ранее возмущалась предложением депутата Госдумы Султана Хамзаева проверять артистов на алкоголь перед концертом. Она задалась вопросом, почему нужно наказывать всех артистов из-за нескольких коллег, которые «падали, запутывались в шнурах от микрофонов в пьяном виде».

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