Бойцы ВС РФ подарили Чичериной «трофейную» сумку Chanel

Бойцы Вооруженных сил России подарили российской певице Юлии Чичериной «трофейную» сумку Chanel. Об этом сообщает Telegram-канал «Крест русского солдата».

© Telegram-канал / «Крест русского солдата

«Ребята, трофей взяли, Chanel сумку, Юле подарили», — говорится в видео.

На кадрах певица держит розовую косметичку в руках и смеется: «Пару французов захватили, а они с сумочками! (...) Это у них патронташи такие».

В июле Юлия Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Певица исполнился свои песни на стихи Александра Проханова. Также народная артистка России исполнила несколько новых композиций, посвященных жителям Донбасса.