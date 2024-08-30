Лолиту восхитил перфоманс Чеботиной с ножницами

Певица Лолита призналась, что была восхищена перфомансом ее коллеги Люси Чеботиной с ножницами, когда она на глазах у тысяч зрителей отрезала себе волосы прямо на сцене. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

Лолита поделилась, что не ожидала от Чеботиной такого и смотрела трансляцию с открытым ртом.

«Я смотрела в монитор, и у меня челюсть упала», — сказала певица.

По ее словам, во время пандемии COVID-19 она и сама пыталась сделать что-то подобное, но тогда она отрезала свои волосы в социальных сетях, а Чеботина сделала это перед толпой зрителей. Также Лолита указала, что перфоманс был очень опасным, поскольку певица делала все во время движения и могла легко пораниться.